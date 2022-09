IDI : entrée au capital dans les activités d'Omnes

(Boursier.com) — L 'IDI, Omnes et ses associés ont signé un accord sous conditions suspensives aux termes duquel, une fois ces conditions levées, IDI accompagnera, en tant qu'actionnaire minoritaire, Omnes qui réunira alors les activités d'infrastructure, de capital-risque et de co-investissement et, parallèlement, l'IDI acquerra l'ensemble des activités de capital-investissement d'Omnes qui deviendra IdiCo.

Après plusieurs mois de dialogue, l'IDI a signé un accord sous conditions suspensives relatif à l'accompagnement d'Omnes afin d'accélérer ses perspectives de développement ambitieuses. L'opération, une fois finalisée, s'articulera autour de deux axes, dans deux entités distinctes :

- Omnes, société de gestion reconnue du capital investissement, qui gère plus de 4,2 MdsE à travers ses activités d'infrastructure en transition énergétique, de capital-risque en deeptech et de co-investissement, qui sera détenue majoritairement par ses managers et minoritairement par l'IDI ;

- IdiCo, nouvelle société de gestion contrôlée majoritairement par l'IDI, qui regroupera les activités de capital-investissement pour compte de tiers d'Omnes : small & lower mid cap equity, dette privée et transformation.

Cette société de gestion, qui gèrera à la réalisation de l'opération près de 900 millions d'euros, sera co-dirigée par Julien Bentz (Président) et Benjamin Arm (Directeur Général). L'IDI deviendra anchor investor des fonds souscrits, gage d'un parfait alignement d'intérêt avec les clients.

En misant sur la continuité via la pérennisation des équipes et la capitalisation sur les relations existantes avec les LPs, cette nouvelle organisation entend mettre à profit l'esprit entrepreneurial des deux sociétés pour créer le cadre le mieux adapté au développement de chaque activité. Cette opération favorisera également la transition managériale préparée depuis quelques années au sein d'Omnes avec la nomination de Serge Savasta en tant que Président d'Omnes, Fabien Prévost continuant d'accompagner Omnes en tant que Président du conseil de surveillance et Chief Investment Officer.

Avec cette acquisition, l'IDI, majoritairement détenu et contrôlé par ses équipes aux côtés de family offices et d'institutionnels français, matérialisera son ambition d'accélérer son accompagnement des PMEs et des ETIs en croissance ainsi que sa volonté de s'ouvrir davantage à la gestion pour compte de tiers. Ainsi, l'IDI étendra sa présence sur l'ensemble des segments du private equity avec des investissements à la fois via ses fonds propres, présentant un actif net réévalué de 612 millions d'euros, et également à travers une activité pour compte de tiers.

Cette dernière sera, à l'issue de la réalisation de l'opération, constituée de deux sociétés de gestion : IdiCo, avec une forte ambition autour de l'investissement responsable et intervenant sur les activités small & lower mid cap equity, dette privée et transformation, ainsi qu'Idi em Partners, spécialisée en capital-développement dans les grandes zones émergentes.

La réalisation définitive de l'opération devrait intervenir dans le courant du dernier trimestre de l'année 2022, à l'issue de la levée des conditions suspensives (autorisation de l'Autorité française de la concurrence et agréments de l'Autorité des marchés financiers notamment).