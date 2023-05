IDI entre au capital de Natural Grass

(Boursier.com) — IDI fait son entrée au capital de Natural Grass, acteur européen majeur du marché des pelouses hybrides pour des applications sportives et urbaines, dans le cadre d'un LBO primaire aux côtés de son Président et fondateur Bertrand Picard et de l'ensemble de l'équipe de management.

IDI annonce prendre une participation minoritaire significative au capital de Natural Grass.

Fondé en 2009 par Bertrand Picard, Natural Grass s'est progressivement imposé comme un acteur de référence de l'installation de pelouses hybrides auprès des clubs européens de football et de rugby professionnels. Grâce à une structure de R&D et un bureau d'études d'ingénieurs pluridisciplinaires, la société offre des solutions intégrées et sur mesure à ses clients, parmi lesquels les plus grands clubs européens. Natural Grass propose également des applications sur-mesure pour d'autres sports pratiqués sur gazon (golf, tennis etc.) ainsi que pour la création d'espaces verts durables. La société a développé une technologie propriétaire et brevetée de pelouse hybride, AirFibr, qu'elle commercialise à ses clients au sein d'une gamme complète de solutions innovantes pour le sport de haut niveau. Elle démarre actuellement la commercialisation d'AquaFlow, une solution permettant de répondre aux enjeux de gestion de l'irrigation des pelouses. Natural Grass est désormais présente sur l'ensemble de la chaine de valeur, de la recherche et développement de technologies à la fabrication du substrat, jusqu'à la conception par son bureau d'études, en passant par la construction, l'entretien des terrains et l'accompagnement des équipes de maintenance des clubs.

S'appuyant sur près de 70 collaborateurs répartis sur 5 pays (Royaume Uni, Espagne, Algérie, Belgique) et sur 2 sites en France (à Paris et Milly-la-Forêt), Natural Grass devrait réaliser cette année près de 30 ME de chiffre d'affaires dont près de la moitié à l'international. La société possède son propre outil de production industrielle lui permettant d'avoir une offre de produit sur l'AirFibr 100% intégrée.

Natural Grass entame une nouvelle phase de croissance fort du soutien à la fois financier et stratégique de son actionnaire IDI, d'Access Capital Partners pour la dette mezzanine et d'un pool bancaire. La société entend accélérer son développement en France et à l'international, à la fois par croissance organique et par la mise en place d'une stratégie de croissances externes qui permettra d'étendre la présence géographique du Groupe et d'étoffer son portefeuille de technologies afin de consolider un marché européen encore fragmenté.