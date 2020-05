idi Emerging Markets Partners réalise un premier investissement en Chine pour son nouveau fonds

idi Emerging Markets Partners réalise un premier investissement en Chine pour son nouveau fonds









(Boursier.com) — Quelques mois après son premier closing, le fonds idi EM IV réalise un premier investissement dans un fonds de private equity en Chine, CMC Capital Partners III.

idi Emerging Markets Partners a pris un engagement de 10 millions USD dans le fonds de private equity chinois CMC Capital Partners III ("CMC III").

La gestion de ce fonds est assurée par CMC Capital Partners, une société d'investissement fondée en 2010 et basée à Shanghai, Pékin et Hong Kong. Doté d'un peu plus de 950 millions de dollars, le fonds a pour objectif de prendre entre 12 et 15 participations significatives dans des PMEs servant les classes moyennes en Chine et s'appuyant sur les nouvelles technologies et nouveaux médias.

"Nous partageons avec ce gestionnaire une vision commune quant aux catalyseurs de la transformation économique chinoise : tertiarisation de l'économie, révolution technologique, nouvelles tendances de consommation et nouvelles aspirations pour des produits et services premium, essor du commerce en ligne... " rapporte Julien Kinic, associé d'idi Emerging Markets Partners.

"En Chine, comme dans d'autres économies à fort potentiel, le leapfrogging est un phénomène sous-jacent à l'ensemble de ces mutations. Avec une classe moyenne importante et l'essor fulgurant des technologies, le marché chinois recèle des opportunités d'investissement uniques" ajoute Abderahmane Fodil, associé d'idi Emerging Markets Partners.

Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie d'investissement d'idi EM IV : proposer aux investisseurs une exposition sécurisée sur les grandes zones émergentes à travers une stratégie diversifiée de capital-développement, sans recours à de l'endettement et centrée sur les secteurs liés à la consommation des classes moyennes. Pour rappel, le fonds idi EM IV a réalisé son premier closing le 31 octobre dernier avec un montant d'engagements collectés de 103 millions USD).

À propos d'idi Emerging Markets Partners :

Créée en 2008, idi Emerging Markets Partners est une société d'investissement agréée AIFM spécialisée en capital-développement dans les marchés émergents. Basée au Luxembourg et implantée à Paris et Hong Kong, détenue majoritairement par ses managers et en partenariat avec le groupe idi (IDIP :FP), idi Emerging Markets Partners entretient une forte culture entrepreneuriale.

Fort d'un savoir-faire éprouvé sur ses marchés, l'équipe compte plus de 500 millions USD d'actifs sous gestion pour le compte d'investisseurs professionnels diversifiés et a réalisé 51 transactions, finançant ainsi plus de 460 entreprises dans 35 pays émergents.