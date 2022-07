IDI : Dubbing Brothers accélère son expansion internationale

(Boursier.com) — Accompagné depuis juin 2021 par l'IDI et CAPZA, actionnaires aux côtés des dirigeants Alexandre et Mathieu Taïeb, Dubbing Brothers accélère son développement à l'international et renforce sa position de leader européen du doublage premium de films et séries. Déjà présent dans 5 pays (France, Belgique, Italie, Allemagne et Etats-Unis), Dubbing Brothers franchit une nouvelle étape de son développement avec 4 acquisitions à l'international réalisées au 1er semestre 2022.

Tout d'abord, le groupe réalise l'acquisition de la société de doublage et post-production espagnole Ad Hoc Studios (ex Sonoblock) en janvier, et celle de la société de doublage scandinave Eurotroll implantée en Suède, Finlande et au Danemark en mai. Ces deux opérations lui donnent accès à de nouveaux pays, et s'inscrivent pleinement dans sa stratégie visant à offrir à ses clients une offre "one-stop-shop" pour la majorité des langues européennes. Elles viennent ajouter 5 nouvelles langues (espagnol, suédois, danois, norvégien et finlandais) à son offre multilingue, avec 20 nouveaux studios à Madrid, Stockholm, Helsinki et Copenhague.