IDI : comme le roseau de la Sarbacane ?

(Boursier.com) — L 'IDI, spécialiste du capital investissement, annonce son entrée au capital du Groupe Sarbacane, éditeur de logiciels proposant une solution intuitive et ergonomique en SaaS d'emailing, SMS et chat à près de 10.000 PME et TPE, principalement issues du secteur BtoB.

L'opération permet à l'IDI, qui prend le relais d'Ardian Growth, d'entrer minoritairement au capital au côté du Président Fondateur Mathieu Tarnus, qui conserve la majorité du capital, avec son équipe de management. CIC Nord-Ouest, CMNE et Banque Populaire contribuent au financement de l'opération en apportant une dette senior de 15 ME, incluant une ligne de financement pour les croissances externes.

Créé en 2001 et dirigé par son Fondateur et actuel Président Mathieu Tarnus, le Groupe Sarbacane connaît une croissance soutenue et rentable de son activité depuis sa création. Au fil des années, grâce à une équipe interne d'une vingtaine de développeurs, Sarbacane a enrichi son logiciel avec de nouvelles fonctionnalités permettant notamment d'améliorer la construction des emails ou l'efficacité des campagnes avec des outils d'intelligence artificielle (envoi prédictif, eye tracking, etc.). De nouveaux produits innovants sont également développés et lancés régulièrement tels que Touchdown, qui propose une solution de gestion de campagnes aux utilisateurs de Microsoft Dynamics.

Basé en région lilloise et employant une centaine de salariés, le groupe a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de plus de 11 ME et a enregistré une croissance annuelle de l'ordre de 10% ces dix dernières années. Son portefeuille de clients est présent en BtoB et BtoC, dans le public et le privé, dans de multiples secteurs.

Avec le soutien de son nouveau partenaire IDI, Sarbacane a l'ambition de devenir un groupe multi-solutions dans l'univers du marketing automation grâce à un fort potentiel de développement, à la fois en organique (via notamment le lancement d'offres complémentaires), et par croissances externes en France et en Europe.