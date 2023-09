IDI : cession de Flex Composite Group à Michelin

(Boursier.com) — IDI et Andera Partners annoncent la réalisation définitive de la cession de Flex Composite Group (FCG) à Michelin, conformément à l'accord ferme signé le 18 juin 2023. L'IDI, en tant qu'investisseur majoritaire depuis 2015 dans le cadre d'une opération de LBO primaire, et Andera Partners en tant qu'investisseur minoritaire, ont activement soutenu FCG dans ses projets de développement organiques et externes, avec la réalisation de 7 build-up.

Au cours des 8 dernières années, l'EBITDA a plus que quintuplé, le chiffre d'affaires a atteint 200 ME. Le groupe compte à présent plus de 400 salariés, contre 80 en 2015. L'adossement de FCG à la division High-Tech Materials de Michelin vise à créer un leader mondial dans les matériaux composites avancés en combinant les forces et capacités techniques des équipes de FCG et Michelin, en particulier dans les domaines de la R&D, et en capitalisant sur leurs complémentarités géographiques.

Cette cession, sur la base d'une VE précédemment annoncée de 700 ME, permet à l'IDI de réaliser un multiple de 12x et un TRI de 38%. Cette performance illustre la capacité de l'IDI à accompagner, dans la durée, des PMEs et ETIs dans leur développement organique et externe pour en faire des leaders européens ou mondiaux. L'IDI va ainsi disposer de moyens financiers renforcés pour continuer à soutenir sa dynamique d'investissement. Depuis le 1er janvier 2023, l'IDI a réalisé 5 cessions et 9 nouveaux investissements : Omnes, la création d'idiCo, le réinvestissement dans Freeland, l'investissement dans Natural Grass et dans Prévost Laboratory Concept, et 4 opérations de croissance externe pour le compte de ses par0cipations Talis Education, CDS Groupe et Groupe Positive.