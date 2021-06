IDI, Capza et Pechel finalisent le LBO de Dubbing Brothers

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le LBO de Dubbing Brothers mené par Alexandre et Mathieu Taïeb avec l'appui de l'IDI et Capza et l'accompagnement de Pechel, a été réalisé conformément à l'accord signé le 25 mai dernier. Les parties avaient alors annoncé l'entrée en discussions exclusives sur un nouvel LBO dans lequel le tandem d'investisseurs financiers du LBO précédent, composé de Pechel et l'IDI, serait remplacé par un nouveau tandem composé de l'IDI et de Capza, avec l'accompagnement de Pechel. Depuis l'opération de transmission initiale qui date de 2016, Dubbing Brothers a renforcé sa position de leader en Europe, notamment par croissance externe avec l'acquisition du leader allemand Film & Fernseh Synchron en 2019. Le groupe a vu son chiffre d'affaires passer de 45 ME à près de 75 ME, dont 45% à l'international. Cette opération permet à l'IDI et Pechel de réaliser un multiple d'investissement de 3,9x et un TRI de 30%. Ces derniers "souhaitaient vivement poursuivre leur accompagnement de la société", convaincus par le positionnement de Dubbing Brothers sur un marché dynamique, son potentiel de croissance, tant organique qu'externe, et la qualité du management.

Avec le soutien de ses partenaires financiers, Dubbing Brothers ambitionne d'étendre son leadership dans le doublage premium en Europe au reste du monde, et entend poursuivre ses investissements technologiques afin de fournir à ses clients internationaux une offre globale avec les plus hauts standards de qualité.

Avec sept opérations annoncées depuis le début de l'année, l'IDI est très actif et continue de donner du temps à ses participations pour croitre. Ce réinvestissement s'inscrit dans sa stratégie d'accompagnement sur le long terme, comme ce fût le cas lors du réinvestissement au sein d'Alkan, Ateliers de France ou récemment Winncare. Il s'agit de la huitième opération du Fonds Capza 5 Flex Equity qui a été lancé en septembre 2020 et a atteint son hard cap avec une levée record de 700 ME.