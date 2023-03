IDI : ANR en hausse de 12% en 2022

(Boursier.com) — IDI fait état d'un actif net réévalué de 672,8 millions d'euros à fin décembre 2022 avec un ANR par action de 89,45 euros, en hausse de 12%. Cette bonne performance s'explique, d'une part, par la qualité du portefeuille disposant d'un fort pricing power, d'une exposition à la Russie non significative et d'une capacité à surmonter les tensions inflationnistes. D'autre part, l'IDI a pu céder dans d'excellentes conditions deux participations générant de forts retours pour l'ensemble des parties prenantes et a réinvesti dans l'une d'elles. Si certains financements dans le monde du private equity se sont taris pendant quelques mois, l'historique de performance de l'IDI, la solidité de sa structure financière et le marché sur lequel l'IDI intervient ont permis l'obtention des financements nécessaires pour saisir des opportunités de croissance, détaille la société d'investissement.

En 2022, 15 opérations ont été conclues ou signées : une acquisition, dix build-up, deux cessions, un réinvestissement, la prise de participation significative dans Omnes (plus de 40%) et enfin, une opération stratégique qui se matérialise avec la création d'idiCo pour développer le groupe IDI dans la gestion pour compte de tiers en Europe.

L'IDI dispose d'un bilan solide avec une progression constante de ses capitaux propres consolidés qui s'élèvent à près de 673 ME. L'IDI affiche une capacité d'investissement de 123,8 millions d'euros au 31 décembre 2022. En outre, l'IDI bénéficie de lignes de crédit à hauteur de 60 ME (tirées à hauteur de 30 ME au cours du premier trimestre 2023) et d'une facilité de caisse de 5 ME.

Compte tenu des bons résultats de l'IDI, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale un dividende de 2,5 euros par action représentant, 2,8% de l'ANR et présentant un rendement de 4,57% par rapport au cours moyen 2022. Ce dividende sera mis en paiement le 24 mai 2023 (détachement du coupon le 22 mai 2023). L'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI fait ainsi bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15% depuis son introduction en bourse en 1991, soit un multiple de près de 83 en 32 ans.