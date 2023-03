IDI annonce la cession du Groupe Freeland à MML Capital

(Boursier.com) — Acteur de référence du Private Equity depuis plus de 50 ans, l'IDI annonce ce jour la cession du Groupe Freeland à MML Capital, accompagné de Bpifrance. Cette opération permet à l'IDI de réaliser un multiple d'investissement de 2,2x et un TRI de c.24% en un peu moins de 4 ans. Convaincu du projet de croissance porté par l'équipe de management et du potentiel de la Société, l'IDI réinvestit significativement au sein de cette nouvelle opération.

Après avoir triplé de taille depuis l'entrée de l'IDI au capital il y a 4 ans, Freeland est aujourd'hui devenu par le biais d'une croissance organique soutenue et d'une stratégie de croissance externe volontariste (4 acquisitions ces deux dernières années) l'acteur incontournable sur le marché français des services aux indépendants avec un chiffre d'affaires de près de 400 millions d'euros en 2022.

Issu du rapprochement de Missioneo Group et de Provisia, le groupe Freeland, emmené par Patrick Levy-Waitz et Hubert Camus, a su capitaliser sur un marché du freelancing en plein essor porté par des évolutions sociétales fortes des modes de travail (freelancing notamment) et une stratégie de développement et de diversification ambitieuse.

Le Groupe a en effet ajouté ces deux dernières années à son offre de services le staffing avec les acquisitions de Consultime, Freelance-informatique et Codeur.com (staffing et plateformes d'intermédiation entre PME/ETI et freelancers) tout en renforçant son positionnement historique sur le marché du portage salarial avec les acquisitions de Freeteam et d'Intervia (spécialistes du portage salarial IT & Digital).

Pour répondre aux besoins grandissant de fonctionnalités et d'accompagnement des freelances, le Groupe a également développé une plateforme digitale unique basée sur une infrastructure informatique de pointe afin d'accompagner au quotidien et de manière largement automatisée 10.000 freelancers et plusieurs milliers d'entreprises partenaires dans leurs besoins RH, notamment sur les métiers de l'IT, du management de transition ou de l'immobilier.

Avec le soutien stratégique et financier de ses nouveaux partenaires MML Capital, Bpifrance et de l'IDI, Freeland poursuivra le développement technologique de sa plateforme, la consolidation des acteurs de son marché et la diversification de son offre avec pour objectif de conforter son rôle de tiers de confiance entre les indépendants et leurs clients.

L'ambition partagée par les nouveaux associés est de devenir, à horizon 2027, un acteur incontournable des services RH en Europe avec une plateforme complète de services aux freelancers et à leurs clients à la recherche de talents.