IDI : acquisition du bloc de FFP en interne, ainsi que par des managers et investisseurs

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'IDI saisit l'opportunité de la cession par FFP, actionnaire historique, de la totalité de son bloc de 10,03% du capital, pour effectuer un rachat d'actions à effet relutif pour tous les actionnaires. Cette opération permet également à Julien Bentz, Managing Partner de l'équipe d'investissement, Tatiana Nourissat et Marco de Alfaro de renforcer significativement leur position au capital de l'IDI. D'autres investisseurs, dont Grégoire Chertok, membre du conseil de surveillance de l'IDI depuis 3 ans, ont pris des participations complémentaires.

FFP est un actionnaire historique de l'IDI de long terme qui a souhaité sortir pour concrétiser la création de valeur de son investissement dans l'IDI. Au nom de tous les actionnaires, je tiens à les remercier pour leur soutien précieux et indéfectible toutes ces années. Cette sortie de bloc est réalisée dans un cadre profitable pour tous les actionnaires de l'IDI, avec un rachat d'actions présentant non seulement un effet relutif, mais aussi la montée au capital des équipes, alignant encore davantage leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Ainsi plus de 5% du capital de l'IDI sera détenu par ses équipes. Enfin, d'autres investisseurs viennent compléter le dispositif avec la même approche de long terme , commente Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI. Bertrand Finet, Directeur Général de FFP ajoute : Nous tenons à féliciter l'équipe de l'IDI pour la croissance de la Société depuis des années et leur capacité à sélectionner des PME de qualité et à les développer. Après 30 ans de relations d'affaires, cette opération permet à FFP de concrétiser sa création de valeur. Nous nous réjouissons de donner l'occasion à des managers-clés de devenir des actionnaires significatifs de la Société

Acquisition à 37,5 euros l'action

L'IDI a donc signé le 19 février un accord en vue du rachat hors marché de 266.667 actions IDI auprès de FFP. Cette décision a été préalablement autorisée par son Conseil de Surveillance, sur la base d'un rapport établi par Associés en Finance en qualité d'expert indépendant.

Le rachat sera effectué au prix de 37,5 euros par action IDI, soit avec une décote de 11,55% par rapport au cours de clôture du 18 février 2021 et de 6,92% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des six derniers mois.

L'acquisition sera financée avec la trésorerie disponible de l'IDI.

Les actions rachetées seront affectées aux objectifs d'annulation et de couverture d'allocations d'actions aux salariés.

Investissement d'autres investisseurs

Dans le détail de l'opération, Julien Bentz et Tatiana Nourissat acquerront également, au même prix, 186.667 actions IDI (représentant 2,58% du capital), dans une logique d'alignement des intérêts sur le long terme.

Des salariés du Groupe et d'autres investisseurs complèteront l'achat du bloc, dont notamment Grégoire Chertok (via GC GFA) représentant permanent de LIDA SAS au conseil de surveillance de l'IDI depuis 3 ans.

Julien Bentz, Tatiana Nourissat et GC GFA ont convenu d'inscrire leur investissement dans la durée, et conclu dans ce cadre avec l'IDI des accords transmis à l'Autorité des marchés financiers conformément à la règlementation

Nominations

A la suite de la démission, le 17 février, de FFP Invest de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de l'IDI, Allianz IARD représenté par son Président, Jacques Richier (membre du Conseil de Surveillance indépendant) devient Vice-Président du Conseil de Surveillance de l'IDI. Domitille Meheut (membre du Conseil de Surveillance indépendant) intègre le Comité d'Audit.