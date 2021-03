IDI accompagne Newlife dans sa stratégie de diversification et de consolidation



(Boursier.com) — Le Groupe Newlife, issu du rapprochement de Freeland et d'Invisia, poursuit, avec le soutien financier et stratégique de l'IDI, sa stratégie active de consolidation du marché des services aux indépendants avec l'acquisition de la société Freeteam, sa 3e opération de croissance externe en moins de 24 mois.

Fondé en 2008 par Jean-Marc Bourguignon, le Groupe Freeteam est un acteur de référence de l'univers du portage salarial avec plus de 2.000 consultants portés depuis sa création, et un positionnement qui s'est récemment étendu sur l'intermédiation au travers de son activité de portage administratif. Depuis son lancement, Freeteam s'est focalisé sur les métiers stratégiques de l'informatique et du digital. Cette spécialisation historique, fait du groupe un interlocuteur crédible et incontournable dans le secteur de l'IT, notamment auprès de ses acteurs grands comptes. Freeteam propose une offre complète de services aux consultants indépendants et aux entreprises, au travers plusieurs entités spécialisées : Dreamteam et Team Portage dans les métiers du portage salarial et Team Fédération dans le domaine du portage administratif, activité en forte croissance.

Le rapprochement de Newlife et Freeteam s'inscrit dans la stratégie active de développement de Newlife initiée sous l'égide d'IDI depuis 2019. Cette nouvelle opération permettra à Newlife de renforcer son pôle d'expertises dans les métiers de l'IT, et d'étoffer son offre de services auprès des indépendants.

Le nouvel ensemble devrait réaliser près de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, positionnant ainsi Newlife comme le leader incontesté en France du portage salarial et des services aux indépendants avec près de 10.000 freelances portés.

Souhaitant accélérer plus encore son développement, le Groupe étudie actuellement de nouvelles opportunités de croissance externe en France et en Europe.