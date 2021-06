IDI : 2 euros de dividende pour le 30 juin

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale de l'IDI, groupe coté spécialiste du capital investissement, s'est tenue le 22 juin. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions et notamment le versement d'un dividende de 2 euros par action (1,50 euro l'an dernier). Les résultats annuels 2020 sont résilients et surperforment le marché. L'alignement des intérêts entre actionnaires et collaborateurs a été renforcé début 2021 à la faveur de la sortie d'un actionnaire historique. Le 1er semestre 2021 est très actif, avec 9 opérations annoncées, et nous rend sereins sur la qualité de l'exercice en cours , commente Christian Langlois-Meurinne, Président du Groupe IDI.

Du rendement

Le dividende de 2 euros par action sera détaché le 30 juin et mis en paiement le 2 juillet.

Ainsi, l'IDI poursuit sa volonté de générer sur le long terme un rendement attractif, supérieur aux indices boursiers et à celui des autres acteurs du secteur. L'IDI a ainsi fait bénéficier à ses actionnaires d'un rendement annuel, dividendes réinvestis, de 15,08% depuis son introduction en bourse en 1991.

Conseil de Surveillance renforcé

L'Assemblée générale a approuvé les nominations de Nathalie Balla (co-présidente de La Redoute et Relais Colis), et Corentin Petit (entrepreneur créateur de plusieurs entreprises de prêt-à-porter : Balibaris, Octobre et Sézane). Ils rejoignent le Conseil de Surveillance en qualité de membres indépendants. Ils apporteront au Conseil une expertise opérationnelle et stratégique dans le domaine notamment du digital et des marques.

L'action IDI a terminé la séance sur un cours de 43,4 euros.