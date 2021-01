ID Logistics : un quatrième trimestre en forte croissance

ID Logistics : un quatrième trimestre en forte croissance









Crédit photo © ID Logistics

(Boursier.com) — ID Logistics a connu une accélération de sa croissance au 4ème trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires de 454,1 ME, en hausse de +12% par rapport à 2019 (+9,1% à données comparables).

Grâce à un portefeuille clients diversifié (40% dans la production et la distribution alimentaire et 25% dans l'e-commerce) et une exposition géographique équilibrée, ID Logistics affiche des revenus en croissance sur la quasi-totalité de l'année, limitant la baisse d'activité du 2ème trimestre à seulement -0,6%. Le chiffre d'affaires 2020 de 1.642,8 ME sur l'année 2020 est en augmentation de +7,1% (+4,9% à données comparables).

Sur cette période, le groupe a démarré 18 nouveaux sites (6 en France et 12 à l'international), un nombre légèrement supérieur au plan de marche initial. Au cours du seul 4ème trimestre 2020, l'activité e-commerce a connu une croissance de plus de 30% et représente désormais près de 25% du chiffre d'affaires d'ID Logistics.

Le groupe déclare rester attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.