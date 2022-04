ID Logistics : un axe de croissance majeur

(Boursier.com) — ID Logistics monte de 0,3% à 324 euros ce lundi après avoir annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% de Kane Logistics aux Etats-Unis. "Nous avions modélisé une intégration à la fin du T2, ce qui nous amène mécaniquement à revoir nos chiffres en hausse CA 2022 : 2.370 ME vs 2.307 ME pour une marge d'EBIT de 4,6% soit 110 ME (+45% vs n-1)" commente Portzamparc qui rappelle que les USA sont un axe de croissance majeur pour le groupe qui compte y réaliser le tiers de son activité à terme, contre 15% actuellement. De quoi viser un cours de 400 euros avec un avis à "renforcer" sur le dossier.