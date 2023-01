ID Logistics : un analyste renouvelle sa confiance

(Boursier.com) — ID Logistics pointe en légère hausse (+0,5% à 288 euros) après son point annuel. Le groupe a réalisé sur 2022 un chiffre d'affaires de 2,51 MdsE, en progression de +31,3% et de +11,3% à données comparables. Oddo BHF évoque une publication en ligne avec ses attentes, et laisse ses estimations inchangées. Le modèle du groupe est très solide (asset light, bonne diversification géographique et sectorielle) et résilient dans le contexte actuel. Les perspectives pour 2023 sont inchangées et le déploiement relutif aux Etats-Unis (MOC 1pt supérieure à l'Europe, croissance de 20% lfl sur Kane Logistics) reste le principal driver de croissance. En parallèle le management reste actif en recherche de croissance externe (US, Europe de l'Est, Allemagne) avec des opérations potentielles attendues plutôt à partir du second semestre. Pour une valorisation (VE/Ebitda hors IFRS16 de 9.5x) toujours en dessous de la moyenne historique (12x) et compte tenu d'un momentum qui reste bien orienté, l'analyste réitère son avis 'surperformer' et sa cible de 370 euros.