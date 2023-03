ID Logistics : un analyste refait le point

(Boursier.com) — ID Logistics recule de 2,2% à 268 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires 2022 du groupe s'est établi à 2.481 ME, en hausse de 31,9% et de +11,9% à données comparables. La société a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant en croissance de +48,8% à 108,2 ME contre 72,7 ME en 2021. La marge opérationnelle courante progresse de 50 points de base à 4,4% en 2022. Le résultat net des activités poursuivies est ressorti à 48,7 ME en 2022, une augmentation de +42,8% par rapport à 2021.

"Le spécialiste de la logistique contractuelle a fait état sans surprise d'une augmentation de 53% de résultat opérationnel en 2022 mais a vu son résultat net impacté négativement par la fermeture de ses opérations russes et des coûts financiers plus élevés que prévu" commente Stifel qui poursuit : "En revanche, ID Logistics a généré un FCF supérieur aux attentes... La baisse rapide de la dette offre de nouvelles opportunités d'acquisitions cette année".

"Comme à son habitude, le groupe n'a pas donné de guidance pour 2023, mais a confirmé l'accélération de sa croissance aux Etats-Unis, en Pologne, au Benelux et en Italie. "Prudemment, dans un contexte économique plus difficile, nous anticipons toujours un ralentissement de l'activité et une croissance organique de "seulement" 5,6% en 2023. L'augmentation des frais financiers nous conduit à être plus prudents sur le BPA, mais nous maintenons notre objectif de cours compte tenu de l'amélioration du free cash flow du groupe... L'histoire de la croissance reste intacte" conclut l'analyste qui vise un cours de 350 euros en restant à l'achat sur le dossier.