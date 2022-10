ID Logistics : très bonne croissance au 3ème trimestre

(Boursier.com) — ID Logistics un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022, à 641,8 ME, en hausse de 37,1% (+11,1% à données comparables) avec une bonne croissance de l'activité en France à 215,9 ME, +13% (+6,8% à données comparables), et une poursuite de la forte dynamique à l'international : 425,9 ME, +53,7% (+14,1% à données comparables).

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 est de 1.822 ME, +33,9% (+13,9% à données comparables).

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : "ID Logistics enregistre une nouvelle performance commerciale solide au cours du trimestre écoulé, bénéficiant à la fois d'une bonne croissance organique et de l'intégration réussie des récentes acquisitions. Le dernier trimestre, historiquement dynamique avec les périodes promotionnelles de fin d'année, devrait nous permettre de signer à nouveau un bel exercice."