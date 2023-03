ID Logistics : scénario conforté

(Boursier.com) — ID Logistics recule de 1,6% à 277 euros, alors que le chiffre d'affaires 2022 du groupe s'est établi à 2.481 ME, en hausse de 31,9% et de +11,9% à données comparables. La société a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un résultat opérationnel courant en croissance de +48,8% à 108,2 ME contre 72,7 ME en 2021. La marge opérationnelle courante progresse de 50 points de base à 4,4% en 2022.

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 48,7 ME en 2022, une augmentation de +42,8% par rapport à 2021. "ID Logistics signe ici une publication de bonne facture qui vient conforter notre scénario" commente Portzamparc qui maintient en première lecture sa recommandation 'Acheter' et son TP à 400 euros.