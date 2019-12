ID Logistics s'offre la société américaine Jagged Peak

Crédit photo © ID Logistics

(Boursier.com) — ID Logistics annonce le rachat des activités de la société américaine Jagged Peak, acteur de services logistiques spécialisé dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation. ID Logistics a déboursé 15 M$ pour s'offrir cette société créée en 2000 et basée à Tampa en Floride. Jagged Peak a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 80 M$ et compte près de 200 collaborateurs. Le closing de la transaction est attendu dans les prochains jours après approbation des autorités américaines compétentes.

Jagged Peak se distingue notamment par sa capacité à déployer une offre de préparation de commandes et de distribution sur l'ensemble du territoire américain, en propre ou à travers un réseau de partenaires, grâce à une organisation efficiente et un système informatique unique. Cet outil de pilotage intégré qui comprend des modules d'OMS (order management system), de WMS (warehouse management system) et de TMS (transport management system) offre aux grands comptes e-commerce une distribution de leurs produits sur l'ensemble du territoire nord-américain en un temps record. Une part significative du chiffre d'affaires de Jagged Peak est réalisé avec Nespresso pour ses activités B2B et B2C, y compris au travers de Market Place pour les leaders du e-commerce américains. Client historique en Europe, Nespresso se réjouit de pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'ID Logistics et d'étendre son partenariat aux Etats-Unis, qui est l'un de ses marchés en forte croissance.