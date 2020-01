ID Logistics s'engage aux côtés de l'AGEFIPH en faveur de l'emploi des personnes handicapées

Crédit photo © ID Logistics

ID Logistics, un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce la signature d'une convention de partenariat avec l'AGEFIPH en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap. Renaud Bouet, DRH France du Groupe ID Logistics et Malika Bouchehioua, Présidente de l'AGEFIPH ont signé, le 8 janvier, une convention de partenariat en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.

UNE DEMARCHE STRUCTURANTE :

ID Logistics a souhaité s'appuyer sur le concours de l'AGEFIPH pour structurer sa démarche Handicap et contractualiser ses engagements autour des 6 axes :

-Sensibilisation et formation

-Information et communication

-Recrutement et Intégration

-Accompagnement des parcours professionnels des salariés handicapés

-Maintien dans l'emploi

-Collaboration avec le secteur protégé et adapté

Cette ambition sera incarnée en interne, par une animation spécifique confiée à David Réthoré, Responsable RH Régional, qui aura pour mission de mettre en application les actions identifiées et de suivre les objectifs définis dans la présente convention. De plus, il sera l'interlocuteur dédié de l'AGEFIPH et des acteurs du milieu du handicap.

Renaud Bouet, Directeur des ressources Humaines d'ID Logistics commente : "L'objectif de cette convention de 3 ans est de dépasser la simple contrainte légale et de faire de l'insertion professionnelle des personnes handicapées une occasion d'ouvrir une réflexion plus large sur l'entreprise, ses valeurs, et son organisation. Cet engagement, que nous prenons aujourd'hui, participe à la politique globale d'égalité des chances et de promotion des diversités et de lutte contre les discriminations que mène notre Groupe".

Malika Bouchehioua, présidente de l'Agefiph commente : "L'Agefiph se réjouit de l'engagement d'ID Logistics pour ouvrir ses métiers aux personnes handicapées, dans un secteur porteur. Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap restent plus longtemps au chômage que le tout public, et pour répondre à cette situation, l'Agefiph soutient toutes les entreprises qui s'engagent concrètement."