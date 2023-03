ID Logistics : reste porté par son opération de croissance externe

(Boursier.com) — En hausse de 1,5% à 272 euros, ID Logistics progresse pour la 3ème séance consécutive ce jeudi. La valeur reste portée par l'annonce de l'acquisition de Spedimex, acteur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce. Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays représentant 230.000 mètres carrés. Au cours des dernières années, Spedimex a considérablement augmenté son chiffre d'affaires pour atteindre 510 millions de PLN (109 ME) en 2022. La transaction est basée sur une valeur d'entreprise de 350 millions de PLN (74 millions d'euros) et sera payée à 70% en actions nouvelles ID Logistics Group et à 30% en numéraire.

Pour TP ICAP Midcap, l'opération semble parfaitement correspondre au profil du groupe. La société dispose d'une structure asset light, une expertise dans la logistique contractuelle avec une forte exposition au e-commerce et un portefeuille clients complémentaire à celui d'ID Logistics. Ainsi, cette opération semble rationnelle tant sur l'intégration rapide que sur la valorisation qui reste raisonnable avec un financement qui permet d'envisager de nouvelles opérations. La baisse du titre de 10% ces derniers jours ouvre une nouvelle opportunité pour se positionner sur le dossier, ajoute le broker, alors que le titre fait toujours partie de ses valeurs favorites pour 2023.