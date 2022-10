ID Logistics : résilience saluée

(Boursier.com) — ID Logistics monte de 1,5% à 280 euros, alors que le groupe de logistique contractuelle a annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre 2022, de 641,8 ME, en hausse de 37,1% (+11,1% à données comparables) avec une bonne croissance de l'activité en France à 215,9 ME, +13% (+6,8% à données comparables), et une poursuite de la forte dynamique à l'international : 425,9 ME, +53,7% (+14,1% à données comparables).

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois 2022 est de 1.822 ME, +33,9% (+13,9% à données comparables).

"ID Logistics affiche une forme de résilience dans un contexte économique chahuté et présente un profil très intéressant avec une croissance organique de plus de 8% en moyenne, amplifiée par une stratégie de croissance externe extrêmement rationnelle couplée à une bonne maîtrise des ratios d'endettement" commente Portzamparc qui reste confiant sur la fin d'année et rehausse ainsi ses estimations de CA annuel à 2513,5 ME +31,5% (+13,9% organique). "Notre objectif de cours reste cependant inchangé à 400 euros suite à l'évolution des paramètres de marché (WACC à 10,0%)" conclut l'analyste.