ID Logistics : quelle trajectoire RSE ?

(Boursier.com) — ID Logistics, un des leaders européens de la logistique contractuelle, présente sa trajectoire en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) et fait le point sur ses 10 objectifs prioritaires...

La stratégie RSE du Groupe s'articule autour de 3 axes qui couvrent les volets sociaux, environnementaux et sociétaux de l'entreprise.

Un axe social favorise la promotion sociale, l'inclusion et la réduction de l'accidentologie au travail (objectif de -40% en 2027 vs. 2018)

ID Logistics s'attache à être un vecteur de promotion sociale pour ses collaborateurs tout en favorisant l'inclusion, notamment sur les sujets du handicap et de la diversité. ID Logistics a également pour ambition de devenir le prestataire de référence dans le domaine de la sécurité au travail. Pour atteindre ces objectifs, ID Logistics s'appuie sur une formation interne renforcée, une mesure et un contrôle continu des indicateurs dédiés et bénéficie de l'apport d'innovations techniques spécifiques améliorant l'ergonomie et l'automatisation des postes de travail. Les 3 objectifs fixés en 2021 sont en passe d'être atteints.

Le Groupe déploie aussi une politique volontariste pour réduire significativement ses consommations énergétiques (-20% d'ici 2023), ses déchets (85% de valorisation des déchets d'ici 2025) et diminuer l'empreinte carbone de ses activités de 40% en 2030 hors compensation. Enfin, concernant les engagements clients, l'objectif est que 75% des sites aient engagé un projet environnemental en collaboration avec leur client d'ici 2025 par rapport à 2018. Au 3e trimestre 2023, ce taux s'élevait à 64%.

Le Groupe promeut et encourage la mise en oeuvre d'initiatives locales, capitalisant sur les valeurs entrepreneuriales et de solidarité. ID Logistics prend également des engagements dans les communautés. L'objectif est que 100% des pays aient engagé un projet avec des communautés au niveau local d'ici 2025. Au T3 2023, ce taux s'élevait à 70%. ID Logistics plaide pour des achats responsables. L'objectif est que 80% des fournisseurs aient signé la charte RSE Achats Responsables d'ici 2023 ; 70% des fournisseurs sont déjà signataires de la charte. Sur le plan éthique, l'objectif est que 100% des Comités de Direction nationaux et 80% des cadres soient formés à l'éthique d'ici 2023.

Fort des avancées réalisées au cours de l'exercice 2023, le Groupe a également été distingué par différentes agences de notation extra-financières qui ont validées les progrès et la poursuite des initiatives RSE du Groupe.

Tout au long de l'année 2023, ID Logistics a mis en oeuvre plusieurs projets iconiques afin de sensibiliser les collaborateurs aux sujets liés à la RSE.

Au cours du prochain exercice, ID Logistics poursuivra trois priorités. Le premier focus sera la mise à niveau des entreprises acquises en 2022 et 2023 aux standards du Groupe. La 2e priorité concernera la poursuite de la sensibilisation des clients afin de leur proposer des solutions de plus en plus durables. Enfin, le Groupe est en ordre de marche pour respecter ses obligations, notamment réglementaires (CSRD, Taxonomie) pour maintenir en constante dynamique sa démarche RSE.