ID Logistics publie un CA en croissance de 10,3% au S1

(Boursier.com) — ID Logistics, un des leaders européens de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le premier semestre 2023. Le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2023 est ressorti à 658,2 ME, +3,6% (+3,3% à données comparables). A l'International (68% du chiffre d'affaires) le CA ressort à 446,9 ME, +7,2% (+6,9% à données comparables). En France (32% du chiffre d'affaires) le CA est de 211,3 ME, -3,4%.

Le Chiffre d'affaires du 1er semestre 2023 s'inscrit à l'arrivée à 1.288,6 ME, +10,3% (+4,3% à données comparables).

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics a commenté : "Dans un contexte de baisse des volumes de la consommation en Europe, notre entreprise enregistre une croissance organique grâce à son dynamisme commercial et son très bon positionnement à l'international. De plus, nous avons signé de nouveaux contrats auprès de clients internationaux que nous allons désormais accompagner dans leur déploiement. Nous sommes aujourd'hui particulièrement confiants dans notre capacité à maintenir le dynamisme de notre modèle de croissance".