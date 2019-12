ID Logistics progresse après son opération américaine

(Boursier.com) — Dans des volumes très restreints, ID Logistics s'adjuge 0,4% à 190,2 euros en matinée après avoir dévoilé le rachat de la société américaine Jagged Peak. Une opération de 15 M$ qui permet à l'entreprise de se développer outre-Atlantique en reprenant ce groupe qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 80 M$ et compte près de 200 collaborateurs.

Portzamparc estime que la firme a la capacité d'acquérir entre 400 et 600 ME de CA, et procédera de ce fait à plusieurs opérations plutôt qu'à une seule. La maison de bourse est à l''achat' sur le dossier avec une cible de 185 euros.