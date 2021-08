ID Logistics : prises de bénéfices après les résultats

(Boursier.com) — ID Logistics, qui restait sur trois séances dans le vert, et affiche un gain de plus de 30% depuis le premier janvier, consolide légèrement au lendemain de la publication de solides comptes intermédiaires. Le spécialiste de la logistique contractuelle a vu son résultat opérationnel courant s'améliorer de 38% au premier semestre, à 27,7 ME, matérialisant une marge en progression de 50 points de base à 3,1%. Le bénéfice net consolidé ressort à 14,8 ME contre 6,5 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires en hausse de 15,0% à 893,1 ME.

Prenant acte de ces annonces, Oddo BHF relève son objectif de 295 à 320 euros et maintient son avis 'surperformer'. Si la valorisation peut représenter un frein à court terme à la suite de la forte hausse du cours de Bourse, les fondamentaux du groupe sont très solides et le momentum va rester excellent (forte croissance tirée par le E-commerce, potentiel de croissance organique important aux Etats-Unis, levier sur les marges avec le rampup des contrats démarrés) et une potentielle acquisition aux US attendue dans les prochains mois pourra être un vrai catalyseur pour le titre.

Midcap Partners porte de son côté son objectif de 293 à 333 euros avec un conseil 'acheter'. Le courtier évoque une solide publication et estime que le groupe devrait poursuivre sa belle dynamique au second semestre.