ID Logistics : précisions sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courriers reçus le 2 juin à l'AMF, la société par actions simplifiée Immod a déclaré avoir franchi individuellement en hausse, le 31 mai, le seuil de 30% du capital de la société ID Logistics Group. Elle détient individuellement 1.976.131 actions ID Logistics Group représentant 3.641.577 droits de vote, soit 32,01% du capital et 38,22% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte de l'apport par Immod à la société ID Logistics Group de sa participation minoritaire dans la société Ficopar (représentant environ 5,01% du capital de cette dernière) rémunéré par l'émission de 295.420 actions ID Logistics Group.

A cette occasion, et compte tenu de la réalisation simultanée, le 31 mai, d'une autre opération d'apport (acquisition par ID Logistics Group de la société Spedimex rémunérée à hauteur de 70% en actions ID Logistics Group), le concert composé de MM. Eric Hémar et Christophe Satin n'a franchi aucun seuil et détient 3.510.753 actions ID Logistics Group représentant 6.708.711 droits de vote, soit 56,87% du capital et 70,42% des droits de vote de la société.

A cette occasion, M. Christophe Satin a déclaré avoir franchi en baisse, directement et indirectement, par l'intermédiaire de la société Libertad qu'il contrôle, le seuil de 5% des droits de vote de la société ID Logistics Group.

Le concert a précisé, au titre du règlement général, détenir (via Immod) 155.520 bons de souscriptions d'actions nouvelles (BSA), exerçables à tout moment et pouvant donner droit à 311.040 actions ID Logistics Group (1 BSA donnant le droit de souscrire à 2 actions au prix unitaire de 4,50 euros par action), sans date d'échéance.

Enfin, il est rappelé que le franchissement individuel en hausse du seuil de 30% du capital de la société ID Logistics Group par la société Immod, et l'accroissement de la participation individuelle de la société Immod en droits de vote de la société ont fait l'objet d'une décision de dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique.