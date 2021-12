ID Logistics : peu de réactions

(Boursier.com) — ID Logistics recule de 0,3% à 357,50 euros ce mardi, alors que le groupe a annoncé l'acquisition de 100% de Colisweb, spécialiste français de l'organisation de la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous. Cette opération, en numéraire et basée sur une valeur d'entreprise de 24 millions d'euros, renforce l'offre de services du groupe auprès des distributeurs et des e-commerçants en lui permettant de mettre la main sur une plateforme de livraison du dernier kilomètre, étape critique de la supply chain, notamment pour les colis volumineux ou encombrants. Créée en 2013, Colisweb organise la livraison du dernier kilomètre sur rendez-vous à J ou J+1, sur des créneaux de 2 heures, pour des expéditions jusqu'à 1.800 kg avec la possibilité de services de montage, de mise en service, ou de reprise des emballages et de l'ancien matériel.

Grâce à son réseau de 1.500 livreurs partenaires, Colisweb dessert l'ensemble des départements français et a convaincu un portefeuille de clients varié notamment dans le bricolage, l'ameublement, ou la décoration. Colisweb atteint un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2021 pour près de 750.000 colis livrés. L'intégration de la solution Colisweb dans les offres d'ID Logistics offrira une solution sans équivalente sur un marché en fort développement. Par ailleurs, Colisweb, qui reste une entité autonome au sein du Groupe ID Logistics avec le maintien à sa tête de son équipe dirigeante, bénéficiera de la capacité d'investissement et de développement du Groupe pour étendre son réseau en Europe.

Un complément au prix d'acquisition pouvant atteindre un maximum de 14 millions d'euros pourra être versé en 2023 et 2024 en fonction de l'atteinte d'objectifs de développement des activités de Colisweb. La finalisation de l'acquisition est prévue début 2022. "IDL semble résolument prendre le virage de la livraison du dernier km, proposant ainsi une offre plus intégrée à ses clients distributeurs et e-commerçants" commente Portzamparc qui vise un cours de 370 euros avec un avis à "Renforcer" sur le dossier.