ID Logistics : pas de couac

(Boursier.com) — ID Logistics grimpe de 2,3% ce vendredi à 196,60 euros, alors que la croissance du chiffre d'affaires est ressortie à 7,3% à 412,1 ME au 3ème trimestre 2020, dont +5,9% à données comparables par rapport à 2019. Le groupe a enregistré une accélération de l'activité à l'international à 228,3 ME, soit +11,8%, dont +9,5% à données comparables. La société bénéficie aussi d'une reprise de la croissance en France à 183,8 ME, +2,1%. Le chiffre d'affaires 9 mois 2020 est de 1.188,7 ME, en hausse de 5,3%.

ID Logistics maintient un bon niveau d'activité malgré le contexte de crise sanitaire. Le rythme des démarrages reste dynamique et le Groupe continue à recevoir de nombreux appels d'offre, en particulier pour des activités e-commerce. ID Logistics entend poursuivre son développement sur la fin de l'année 2020, tout en restant très vigilant quant à l'évolution de la crise sanitaire liée au Covid-19. "Pas de faux pas pour ID Logistics, qui continue d'afficher un remarquable 'track-record' de croissance organique" souligne Portzamparc qui explique que le groupe "continue de se construire un trésor de guerre en attendant de trouver la bonne acquisition. Compte tenu de la valorisation, nous confirmons notre opinion Conserver" conclut l'analyste.