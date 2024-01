ID Logistics : message reçu !

(Boursier.com) — ID Logistics monte de plus de 4% ce jeudi à 322 euros, alors que le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 776,2 millions d'euros au 4e trimestre 2023, en progression de +14,5%. Cette performance intègre le chiffre d'affaires de Spedimex, société acquise en Pologne et consolidée depuis le 1er juin 2023. Retraitée de cet effet périmètre et d'un effet de change globalement défavorable au cours du trimestre écoulé, la croissance est de +11,9% à données comparables par rapport au 4e trimestre 2022.

Le chiffre d'affaires annuel ressort ainsi à 2,747 milliards d'euros (2,481 MdsE en 2022). Il est en croissance de +7,2% en données comparables (+10,7% en données publiées).

"Le dernier trimestre de l'exercice 2023 a été marqué par une accélération de la croissance du chiffre d'affaires d'ID Logistics, tirée par les démarrages de dossiers significatifs dans plusieurs de nos pays-clés en Europe et outre-Atlantique. Le Groupe est parfaitement positionné pour poursuivre sa bonne dynamique de développement en 2024", commente Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics

Perspectives affichées

En 2024, ID Logistics continuera d'accompagner des leaders mondiaux dans leur démarche d'organisation et d'optimisation de leur chaîne logistique, notamment dans les secteurs retail, e-commerce, fashion, biens de grande consommation ou encore dans l'industrie du luxe. Les développements commerciaux aux Etats-Unis et en Pologne, conséquence des investissements réalisés ces deux dernières années, ainsi que l'ouverture récente de l'Italie et du Royaume-Uni confirment la pertinence de cette stratégie...

Portzamparc réhausse sa prévision 2024 en termes d'activité de 3,010 MdsE à 3,037 MdsE et vise un cours de 410 euros en restant à l'achat sur le dossier.