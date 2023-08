ID Logistics : légère amélioration de la rentabilité opérationnelle sur le semestre

(Boursier.com) — Le groupe ID Logistics annonce avoir poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2023 avec un EBITDA courant en hausse de +17,5% pour atteindre 192,4 ME. La marge d'EBITDA courant progresse de 90 points de base à 14,9%.

Après prise en compte des amortissements liés aux moyens mis en oeuvre pour gérer les opérations de plus en plus techniques, le résultat opérationnel courant augmente de +13,5% à 47,9 ME. La marge opérationnelle courante progresse ainsi de 10 points de base à 3,7% au 1er semestre 2023, dont une baisse de 10 points de base à 3,9% pour les activités en France et une hausse de 20 points de base à 3,6% pour les activités à l'international.

Le groupe de logistique rappelle que ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité plus favorable au second semestre. Le résultat net part du Groupe s'établit à 16,4 ME sur le semestre, en baisse de 10% par rapport au 1er semestre 2022.

Cette performance intègre des charges nettes de financement de 11,9 ME, en hausse de 7,6 ME par rapport au 1er semestre 2022, en raison notamment de l'effet périmètre lié à Kane Logistics (financement de l'acquisition et des activités sur 6 mois en 2023 au lieu de 3 mois en 2022). Les autres charges financières de 9,7 MEUR correspondent majoritairement aux effets d'actualisation des dettes locatives IFRS 16 qui progressent en ligne avec la croissance du groupe.