ID Logistics : "la reconnaissance de notre croissance ininterrompue depuis 20 ans"

(Boursier.com) — Le 8 juin, ID Logistics a été admise dans l'indice SBF 120, l'un des principaux indices de la Bourse de Paris, regroupant les 120 premières valeurs cotées sur Euronext Paris, en termes de liquidité et de capitalisation boursière.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics, souligne : "L'entrée d'ID Logistics au SBF 120 marque une étape significative dans notre développement. C'est la reconnaissance de notre croissance ininterrompue depuis 20 ans grâce à un positionnement de spécialiste sur le marché de la logistique contractuelle et de nos performances financières qui génèrent de la valeur pour nos actionnaires. Nous sommes déterminés à poursuivre notre dynamique de croissance rentable au profit de toutes nos parties prenantes".

Rappelons que cette décision sera effective à compter du 19 juin.