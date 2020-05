ID Logistics : Hervé Montjotin rejoint le Conseil d'Administration du groupe

(Boursier.com) — ID Logistics annonce la nomination d'Hervé Montjotin en qualité de Censeur Indépendant (administrateur non-votant) au Conseil d'Administration du Groupe ID Logistics. Cette nomination est effective aujourd'hui, le 26 mai 2020.

Eric Hémar, Président Directeur Général d'ID Logistics commente : "Je me réjouis de l'arrivée au sein de notre Conseil d'Administration d'Hervé en tant que censeur. Hervé réalise une brillante carrière depuis 4 ans à la tête de SOCOTEC ; il était précédemment Président du Directoire du groupe Norbert Dentressangle, devenu XPO Logistics. Je suis sûr que son expérience nous sera très utile dans les années qui viennent pour nous accompagner notamment dans nos sujets internationaux et les projets d'acquisition externe".