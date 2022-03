ID Logistics : hausse de 26,6% du résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2021 de ID Logistics s'établit à 1.910 ME, en hausse de +16,3% et de +17% à données comparables.

Le résultat opérationnel courant est en croissance de +25% à 75,6 ME soit une marge opérationnelle courante de 4%, en progression de 30 points de base.

Le résultat net 2021 intègre des charges non courantes de 9,8 ME dont 7,2 ME de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne.

Au total, le résultat net consolidé ressort à 35,7 ME en 2021, en hausse de +26,6% par rapport à 2020.

La trésorerie générée par les activités ressort à 188,9 ME, en hausse de +22,5% par rapport à 2020.

ID Logistics a conclu en décembre 2021 l'acquisition de GVT au Benelux pour un montant de 67,7 ME, y compris les frais d'acquisition.

Après cette acquisition, la dette financière nette hors IFRS 16 reste maîtrisée à 105,1 ME fin 2021 à comparer à 61 ME fin 2020. Elle est limitée à 0,9x l'EBITDA.