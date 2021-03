ID Logistics : forte hausse du bénéfice malgré la pandémie

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de ID Logistics s'établit à 1.642,8 ME, en hausse de +7,1% et de +4,9% à données comparables.

La rentabilité opérationnelle a poursuivi son amélioration avec un résultat opérationnel courant en croissance de +12% à 60,5 ME contre 54 ME en 2019 et une marge opérationnelle courante en progression de 20 points de base à 3,7%.

Le résultat net consolidé s'inscrit en progression de +67% à 28,2 ME en 2020 contre 16,9 ME en 2019.

La dette financière nette hors IFRS 16 s'élève à 61 ME à fin 2020 à comparer à 89,2 MEUR à fin 2019. Elle représente 0,7x l'EBITDA hors IFRS 16, confortant la forte capacité d'investissement d'ID Logistics.