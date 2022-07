ID Logistics : forte dynamique

(Boursier.com) — Pour ID Logistics, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2022 est de 641,6 ME, +40,3% dont +15,5% à données comparables.

On note une bonne croissance de l'activité en France à 218,7 ME, +11,6% et +4,5% à données comparables et une poursuite de la forte dynamique à l'international à 422,9 ME, +61,7% et +23,6% à données comparables.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 est de 1.181 ME dont +32,2% et +15,3% à données comparables...