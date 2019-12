ID Logistics finalise l'acquisition de Jagged Peak aux Etats-Unis

Crédit photo © ID Logistics

(Boursier.com) — ID Logistics a finalisé le rachat de la société américaine Jagged Peak. Créée en 2000 et basée à Tampa en Floride, Jagged Peak est une société de services logistiques spécialisée dans l'e-commerce, le multi-canal et les produits de grande consommation sur l'ensemble du territoire américain. L'opération, de 15 M$, permet à l'entreprise de se développer outre-Atlantique en reprenant ce groupe qui a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 80 M$ et compte près de 200 collaborateurs.