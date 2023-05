ID Logistics : finalisation de l'acquisition de 100% de Spedimex

(Boursier.com) — ID Logistics a annoncé la finalisation de l'acquisition de 100% de Spedimex, acteur majeur de la logistique contractuelle en Pologne, disposant d'une forte expertise dans le secteur de la mode et du e-commerce pour de grandes marques internationales et polonaises, ainsi que dans la cosmétique.

Spedimex offre un réseau de distribution et de transport solide, des services logistiques à valeur ajoutée ou de la préparation au détail. Spedimex a développé un modèle asset-light et opère 15 sites à travers le pays. La société a mis en place des solutions de mécanisation et de technologie sophistiquées capables de gérer des flux importants et complexes comme, par exemple, les retours e-commerce et magasins provenant de plus de 15 pays européens pour un seul client. Au cours des dernières années, Spedimex a considérablement augmenté son chiffre d'affaires pour atteindre 510 millions de PLN (109 millions d'euros) en 2022.

La transaction a été payée en numéraire pour 23,5 ME et pour l'équivalent de 53,9 ME en actions nouvelles ID Logistics Group émises en faveur de Marcin B?k, ancien principal actionnaire et PDG de Spedimex, qui devient actionnaire à hauteur de 3,2% d'ID Logistics Group.