ID Logistics fait part d'un premier trimestre dynamique

ID Logistics fait part d'un premier trimestre dynamique









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ID Logistics fait part d'un premier trimestre dynamique avec un chiffre d'affaires en hausse de 9,6% à 392,5 ME et de +7,4% à données comparables.

-Bonne activité en France : 173,5 ME, +3,5%

-Forte croissance à l'international : 219 ME, +15% et +11,2% à données comparables.

Le Groupe rappelle qu'au 31 décembre 2019, son ratio de dette financière nette / Ebitda était de 1,1, pour une dette financière nette de 89 ME hors dette locative IFRS 16, dont 91 ME de trésorerie disponible.

Début mars 2020, ID Logistics a finalisé le refinancement du solde de ses dettes d'acquisition par un nouveau crédit de 100 ME sur 5 ans. Cette opération s'est traduite par un apport net de trésorerie de 29 ME, des conditions financières meilleures que les prêts refinancés et des remboursements très progressifs. A cette occasion, le Groupe a également négocié un crédit revolving de 50 ME sur 5 ans, non utilisé à ce jour.

Attentif à la gestion de sa trésorerie dans le contexte du Covid-19, ID Logistics s'est aussi engagé dans la revue de ses investissements prévus pour 2020 en collaboration avec ses clients avec pour objectif d'être sélectif dans ses choix et progressif dans le rythme de ses investissements.

ID Logistics rappelle que, comme les années précédentes, il n'a pas prévu de versement de dividende en 2020, préférant réinvestir la trésorerie générée dans sa croissance.

Enfin dans ce contexte particulier, l'ensemble des membres du Comité Exécutif du Groupe ont accepté de réduire de 15% leur rémunération fixe pendant la période de confinement, en solidarité avec les collaborateurs du Groupe placés en chômage partiel, en raison de l'arrêt ou de la baisse d'activité de leur site.

PERSPECTIVES

Au cours des deux premières semaines d'avril 2020, la baisse du chiffre d'affaires constatée fin mars 2020 s'est accélérée, notamment en raison de l'arrêt d'un peu moins de 20 sites dans le monde qui représentent 6% du chiffre d'affaires du Groupe. Depuis, certains pays commencent à rouvrir des commerces comme en Belgique ou en Allemagne. Il est donc difficile à ce stade de prévoir si la tendance des premiers jours d'avril va se poursuivre mais le Groupe peut s'appuyer sur son portefeuille clients équilibré et sur une exposition géographique diversifiée avec une répartition à 40% de l'activité du Groupe dans les secteurs de la grande distribution alimentaire et des produits de soins, hygiène et santé, et à 20% dans l'e commerce non concernés par le confinement.

Par ailleurs, ID Logistics n'a pas connu de décalage important des démarrages de nouveaux sites à ce jour : après en avoir lancé 5 depuis le début de l'année, l'objectif reste toujours d'en ouvrir une dizaine supplémentaire en 2020. En parallèle, le Groupe continue à recevoir des appels d'offre et est également sollicité pour des activités ponctuelles en lien avec la crise du Covid-19 (mise en oeuvre de solution e commerce, activité de réception et de stockage de containers venant d'Asie, ouverture de sites de débord...).

Compte tenu du caractère imprévisible de l'évolution de la situation à court terme, à date, le Groupe n'est pas en mesure de quantifier l'impact de cette crise sur son activité 2020. ID Logistics continuera de surveiller et réévaluer périodiquement, avec la plus grande attention, l'évolution de la situation, et ses impacts sur ses activités et ses résultats.

Le Groupe demeure pleinement focalisé sur ses fondamentaux : le pilotage opérationnel de ses activités, la bonne gestion de sa trésorerie et les opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Prochain rendez-vous avec le Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020, le 23 juillet 2020, après clôture des marchés.