ID Logistics : en berne après les annonces

(Boursier.com) — ID Logistics recule de 4,6% à 269 euros après l'annonce d'une hausse de 18,3% de son Chiffre d'affaires au 1er trimestre à 630,4 ME, +18,3% (+5,4% à données comparables). L'International (68% du chiffre d'affaires) a été marqué par la poursuite de la bonne dynamique à 430,4 ME, +30,9% (+10,1% à données comparables). En France (32% du chiffre d'affaires), l'activité s'est inscrite en légère baisse de 2,1% à 200 ME.

L'acquisition de Spedimex en Pologne est en cours de finalisation.

Portzamparc ajuste en baisse légère son scénario avec une croissance organique attendue à +1%, contre +4%. "Le potentiel international reste cependant intact" selon l'analyste qui vise toujours un cours de 400 euros en restant à l'achat sur le dossier.