ID Logistics : des éléments exceptionnels pèsent sur le résultat net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 d'ID Logistics s'établit à 1.534,2 ME en hausse de +8,8% et de +10,0% à données comparables.

Le résultat opérationnel courant augmente de +14,2% à 54 ME vs. 47,3 ME en 2018.

Le résultat net consolidé s'établit à 16,9 ME en 2019 vs. 28,7 ME en 2018.

Hors éléments non comparables, le résultat net est en légère augmentation par rapport à 2018.

La dette nette ressort à 468,8 ME, elle représente 1,1x l'EBITDA hors IFRS 16.