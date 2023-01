ID Logistics : croissance de bonne facture saluée

(Boursier.com) — ID Logistics monte de 1,2% à 290 euros ce mercredi, alors que le groupe a enregistré un bon niveau de croissance de son chiffre d'affaires pour atteindre 686,3 ME au 4ème trimestre 2022, en progression de +24,9% et de +4,7% à données comparables par rapport au 4ème trimestre 2021 déjà en très forte croissance de +21%, suite à la sortie de la pandémie.

ID Logistics a généré au total pour l'année 2022 un chiffre d'affaires de 2.508,7 ME, en progression de +31,3% et de +11,3% à données comparables. Le groupe a démarré 16 nouveaux sites sur l'ensemble de l'année 2022. "Nous maintenons notre recommandation à 'Acheter' et notre objectif de cours à 400 euros" commente Portzamparc qui estime qu'ID Logistics a signé un atterrissage annuel "de bonne facture", "largement en ligne avec le consensus"...