ID Logistics : convocation à l'AG du 26 mai

(Boursier.com) — Les actionnaires de la société ID Logistics sont avisés que conformément à l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte de la société se tiendra le 26 mai 2020, à 14h au siège social de la société : 55, chemin des Engranauds, 13660 Orgon à huis clos c'est-à-dire sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 20 avril 2020 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 11 mai 2020 et dans un journal d'annonces légales du même jour.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société (www.id-logistics.com/fr/finance), notamment le Document d'enregistrement universel pour l'exercice 2019 déposé auprès de l'AMF le 29 avril 2020 sous le numéro D.20-0395.