ID Logistics : cible ajustée en hausse

ID Logistics : cible ajustée en hausse









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — ID Logistics monte de 0,4% ce vendredi à 256,50 euros, alors que le groupe a confirmé le bon début d'année 2021 avec le maintien d'une forte croissance de son chiffre d'affaires au 2ème trimestre pour atteindre 457,4 ME, en progression de +19,1% et de +20,5% à données comparables.

Pour mémoire, l'activité du 2ème trimestre 2020 n'avait enregistré qu'une légère baisse (-0,6%) malgré les mesures de confinement, notamment en France et en Espagne.

ID Logistics conclut donc le 1er semestre 2021 avec un chiffre d'affaires de 893,1 ME, en progression de 15% (+17,7% à données comparables), avec un niveau d'activité de référence en 2020 qui avait déjà augmenté de +4,3% sur la même période. La croissance de l'activité e-commerce reste dynamique et a représenté 27% du chiffre d'affaires du 1er semestre 2021. ID Logistics a démarré 9 nouveaux entrepôts (4 en France et 5 à l'international) depuis le début de l'année, en ligne avec le plan de marche fixé pour 2021.

NOUVEAUX CONTRATS

Le nombre d'appels d'offre auxquels ID Logistics est invité, reste toujours conséquent au deuxième trimestre 2021. A titre d'exemple, le Groupe a ainsi gagné ou démarré les nouveaux contrats suivants au cours du second trimestre 2021 :

En France, ID Logistics va renforcer sa position dans l'e-commerce en démarrant une nouvelle activité pour un pure player leader de l'e-commerce pour les produits hors gabarit. Les opérations débuteront en juillet 2021 au sein d'un entrepôt de 70.000 m(2), situé dans le Nord de la France. Environ 500 collaborateurs travailleront sur ce site.

En Espagne, le groupe Nueva Pescanova, une entreprise internationale leader dans les produits de la mer, a confié à ID Logistics la gestion de trois de ses entrepôts d'usine situés à Chapela et Porriño (Pontevedra) et Arteixo (La Corogne). ID Logistics, en plus de gérer les activités courantes, assure les obligations douanières et accompagne le processus de transformation des opérations.

En Russie, ID Logistics entame une coopération stratégique avec LPP, une société leader dans le domaine de la mode, renforçant ainsi sa position sur le marché de la logistique du e-commerce en Russie. Un nouvel entrepôt de 30.000 m(2), dédié aux opérations de e-commerce et situé dans la région de Moscou, sera opéré par plus de 300 collaborateurs.

OPPORTUNITES DE CROISSANCE

Grâce au bon début d'année 2021 et tirant partie de son positionnement de leader dans l'e-commerce, ID Logistics entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19...

ID Logistics demeure également attentive aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis. "Nous révisons en hausse de 1,7% notre scénario 'top-line' annuel et visons désormais un CA 2021 de 1.820 ME, contre 1.787 ME précédemment" commente Portzamparc... "Cette croissance ne devrait pas se matérialiser par un levier opérationnel supérieur cette année, en lien avec la courbe en 'J'... Nous conservons nos anticipations d'un ROC de 75 ME, soit une MOC de 4,1% vs 4,2% précédemment. Notre OC est relevé de 260 à 280 euros" conclut l'analyste.