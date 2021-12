ID Logistics boucle l'acquisition de GVT Transport & Logistics au Benelux

(Boursier.com) — Suite au protocole d'accord signé le 9 novembre, ID Logistics, un des leaders Européens en logistique contractuelle annonce la finalisation de l'acquisition de 100% de GVT Transport & Logistics, division transport et logistique de GVT Group of Logistics. GVT Transport & Logistics gère 12 sites, emploie plus de 750 professionnels, loue 200 000 m2 d'entrepôts et dispose d'une flotte de 285 camions aux Pays-Bas et en Belgique. Son campus logistique principal à Tilburg est stratégiquement situé à une courte distance d'importants ports et aéroports, et d'une bonne accessibilité par eau, rail et route pour de nombreux fabricants internationaux basés dans cette région. GVT Transport & Logistics sert un portefeuille de clients diversifié, principalement des sociétés internationales de distribution de produits électroniques et non alimentaires de premier ordre.

GVT Transport & Logistics et ID Logistics coopèrent avec succès au Benelux depuis de nombreuses années. Les deux sièges sociaux sont basés à Tilburg. Le rapprochement des deux sociétés offrira des services logistiques uniques et une forte visibilité sur ce marché stratégique.