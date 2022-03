ID Logistics : bonne facture

(Boursier.com) — ID Logistics grimpe de 3% ce jeudi à 336 euros, alors que le CA du groupe s'est établi à 1.910 ME, en hausse de +16,3% et de +17% à données comparables. Le résultat opérationnel courant est en croissance de +25% à 75,6 ME soit une marge opérationnelle courante de 4%, en progression de 30 points de base. Le résultat net 2021 intègre des charges non courantes de 9,8 ME dont 7,2 ME de coûts, essentiellement sociaux, liés à l'arrêt de l'ensemble des activités déficitaires pour Opel en Espagne.

Au total, le résultat net consolidé est ressorti à 35,7 ME en 2021, en hausse de +26,6% par rapport à 2020.

La trésorerie générée par les activités est ressortie à 188,9 ME, en hausse de +22,5% par rapport à 2020.

ID Logistics a conclu en décembre 2021 l'acquisition de GVT au Benelux pour un montant de 67,7 ME, y compris les frais d'acquisition. Après cette acquisition, la dette financière nette hors IFRS 16 reste maîtrisée à 105,1 ME fin 2021 à comparer à 61 ME fin 2020. Elle est limitée à 0,9x l'EBITDA.

Portzamparc parle de résultats de "bonne facture"... "L'année 2022 s'annonce bien, avec des ambitions organiques (20/25 démarrages de sites, PZP +7% organique) et des intégrations à mener (GVT, Colisweb et bientôt Kane Logistics) pour un total de plus de 350 ME de CA... Le profil de croissance des résultats reste très fort, avec un ROC 2022 attendu en croissance de 40%". Le cours cible reste calé à 400 euros avec un avis à l'achat.