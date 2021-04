ID Logistics : bondit après un très bon début 2021

Crédit photo © ID Logistics

(Boursier.com) — ID Logistics s'envole de plus de 6% à 242,5 euros en début de séance, porté par l'annonce d'un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 11% à 435,7 ME (++15% à données comparables). Profitant de son positionnement dans l'e-commerce, ID Logistics entend poursuivre son développement rentable, tout en restant vigilant aux évolutions de la crise de la Covid-19. Le groupe demeure également attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.

Portzamparc parle d'une nouvelle belle performance opérationnelle pour IDL, qui déroule mieux qu'anticipé son plan de marche. Le broker passe de 'conserver' à 'renforcer' sur la valeur et porte sa cible de 235 à 260 euros.

Midcap Partners ajuste pour sa part son objectif de 274 à 276 euros ('acheter'). Le titre est à l'équilibre depuis le début de l'année, offrant une opportunité pour se positionner alors que le second trimestre devrait être encore plus dynamique, profitant d'une effet de base très favorable, souligne le courtier.