ID Logistics : bien reçu !

(Boursier.com) — Le groupe international de logistique ID Logistics grimpe de 1,5% à 298 euros ce mardi, alors que le groupe s'est félicité d'avoir bien démarré l'année 2022 avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au 1er trimestre pour atteindre 539 ME, en progression de +23,7% et de +15,1% à données comparables.

En France, ID Logistics a enregistré une augmentation de son chiffre d'affaires de +12,9% à 204,2 ME au cours du trimestre écoulé. Cette performance intègre la consolidation de Colisweb. Retraité de cet effet, la croissance est de +7,9% au cours du 1 er trimestre 2022. ID Logistics bénéficie, à parts égales, de l'effet des dossiers démarrés depuis 2021 et d'un effet prix et volume positif sur les dossiers historiques.

A l'international, la forte croissance du chiffre d'affaires se poursuit au cours du 1 er trimestre 2022 pour atteindre 334,8 ME, une hausse de +31,3%. Il inclut le chiffre d'affaires de GVT, société acquise fin 2021 au Benelux, et un effet de change favorable, notamment sur le dollar US et le real brésilien. Retraitée de ces montants, la croissance demeure soutenue à +20,3% à données comparables, dont environ deux tiers grâce à l'effet année pleine des dossiers démarrés en 2021 et un tiers d'effet prix et volume positif.

ID Logistics a démarré 4 nouveaux sites au cours de ce premier trimestre 2022 et rappelle qu'il n'exerce pas d'activité en Ukraine et que son chiffre d'affaires en Russie est inférieur à 1% des revenus totaux. Les nouveaux investissements dans ce pays ont été suspendus.

A très court terme, la priorité d'ID Logistics est la finalisation de l'intégration des acquisitions de GVT au Benelux et Colisweb en France, acquises fin 2021. Aux Etats-Unis, l'intégration de Kane Logistics, dont l'acquisition a été finalisée fin mars 2022, sera achevée avant l'été 2022. En parallèle, ID Logistics entend maintenir son bon développement commercial et reste concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et la maîtrise des démarrages de l'année 2022.

"La trajectoire de croissance organique se poursuit (PZP 2022 +7%) et nous anticipons toujours une amélioration des marges en 2022 (PZP +60bp à 4,6%, soit ROC 2022 +40%)" commente Portzamparc dans une note, pour qui "la valorisation reste élevée (20x EBIT 2022, similaire à GXO) mais reflète un profil dérisqué de forte croissance rentable" (...) "La sous-performance du titre (-20% YTD) nous semble donc une opportunité et nous passons de 'Renforcer' à 'Acheter' avec un objectif inchangé de 400 euros" conclut l'analyste.