ID Logistics : belle progression de la rentabilité au premier semestre

(Boursier.com) — ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2022 avec un résultat opérationnel courant en croissance de +52,7% à 42,3 ME contre 27,7 ME au 1er semestre 2021, soit une marge opérationnelle courante de 3,6%, en progression de 50 points de base. ID Logistics avait conclu le semestre avec un chiffre d'affaires de 1.180,6 ME, en progression de 32,2%.

Le résultat net du 1er semestre 2022 intègre les frais liés aux acquisitions pour 2,2 ME en charges non courantes et une hausse des charges financières de 4,7 ME liée au financement des acquisitions récentes et des investissements opérationnels réalisés pour le démarrage de nouveaux sites. Au total, le résultat net part du Groupe ressort à 18,3 ME, soit une croissance de +41,9% par rapport au 1er semestre 2021.

ID Logistics rappelle que ses activités bénéficient traditionnellement d'une rentabilité plus favorable au second semestre et entend maintenir un bon rythme de développement en restant concentré sur la montée en productivité des dossiers récents et sur la maîtrise des démarrages de l'année 2022.