ID Logistics : belle amélioration des résultats semestriels

Crédit photo © ID Logistics

(Boursier.com) — ID Logistics a poursuivi l'amélioration de son résultat opérationnel courant au premier semestre 2021, en croissance de +38% à 27,7 ME. La marge opérationnelle courante est en progression de 50 points de base à 3,1%.

En France, le résultat opérationnel courant rebondit à 13,5 ME au 30 juin 2021, soit 3,6% du chiffre d'affaires, à comparer à 9,7 ME et 2,8% en 2020, période qui avait été impactée par des surcoûts directs et indirects liés à la crise sanitaire de la Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, perte de productivité) qui sont désormais plus limités et mieux appréhendés. La montée en productivité des sites démarrés en 2019 et 2020 et la bonne maîtrise des coûts de démarrage des nouveaux dossiers depuis le début de l'année contribuent également à l'amélioration des résultats. À l'international, le résultat opérationnel courant continue sa progression à 14,2 ME au 30 juin 2021, soit une marge de 2,7%, contre 10,4 ME et 2,4% en 2020.

Au cours du 1er semestre 2021, le groupe n'a pas enregistré de charges non courantes qui s'élevaient à 1,5 ME sur le 1er semestre 2020 dans le cadre de l'arrêt des activités en Chine. Dans le même temps, le résultat financier s'améliore et la charge d'impôt bénéficie de la baisse du taux de cotisation de la CVAE qui a généré une économie de 1,2 ME sur les 6 premiers mois de 2021. Le bénéfice net consolidé ressort ainsi à 14,8 ME au 30 juin 2021, soit +127% par rapport au S1 2020 (6,5 ME).

ID Logistics disposait d'une trésorerie courante nette de 139,6 ME au 30 juin 2021 pour une dette financière nette de 66,9 ME, soit 0,7x EBITDA hors IFRS 16. Le groupe rappelle que ses résultats bénéficient traditionnellement d'une saisonnalité plus favorable au second semestre et demeure attentif aux opportunités de croissance externe, notamment en Europe du Nord et aux Etats-Unis.